Poważne zarzuty wycofane. Bliski znajomy Władimira Putina wyszedł z aresztu

RMF24

Ilja Traber został oczyszczony z zarzutów - informuje petersburski portal Fontanka. Biznesmen, uważany za dobrego znajomego Władimira Putina, był oskarżony o udział w zabójstwie przedsiębiorcy Aleksandra Pietrowa.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej umorzył postępowanie karne przeciwko prominentnemu petersburskiemu biznesmenowi Ilji Traberowi - informuje w poniedziałek Fontanka. Wcześniej portal przekazał, że mężczyzna został zwolniony z aresztu na podstawie opinii lekarskiej wskazującej na pogarszający się stan zdrowia.

Przedsiębiorca został zatrzymany 17 czerwca w swoim domu w obwodzie leningradzkim, a następnie przetransportowano go do aresztu śledczego w moskiewskiej dzielnicy Lefortowo. Śledczy oskarżyli go o zlecenie zabójstwa petersburskiego biznesmena i radnego Aleksandra Pietrowa w 2020 roku. Oprócz Ilji Trabera aresztowano również jego wieloletniego partnera biznesowego, Władimira Danilenkę, oraz dwóch mieszkańców Dagestanu.

Fontanka pisze, że zarzuty karne przeciwko Ilji Traberowi zostały wycofane ze względu na stwierdzony brak jego udziału w zabójstwie Aleksandra Pietrowa. W związku z tym mężczyzna ma prawo do rehabilitacji - odszkodowania za straty moralne i finansowe poniesione w wyniku bezprawnego aresztowania.

Z informacji portalu wynika, że przedsiębiorca od 29 sierpnia odbywa serię spotkań z przedstawicielami rządu i biznesu zarówno z Moskwy, jak i Petersburga.

Kim jest Ilja Traber?

Ilja Traber to petersburski biznesmen, który rozpoczął karierę pod koniec lat 80. XX wieku. Na początku handlował antykami, a następnie, w latach 90., zarządzał portem i terminalem naftowym w Petersburgu.

Obecnie jego biznes tworzy duża grupa infrastrukturalno-portowa, której trzon stanowią terminale morskie, logistyka, grunty nad Bałtykiem, firmy obsługujące porty oraz powiązane projekty w sektorach naftowo-gazowym i transportowym.

Ilję Trabera uważa się za biznesmena bliskiego Władimirowi Putinowi.