Nad Włochy nadciągnął antycyklon afrykański Zeus. Przyniesie on w dużej części kraju wyjątkowe jak na koniec stycznia ciepło.

Na zdjęciu Rzym / Shutterstock

Potężny Zeus pokona zimę - podkreślają włoscy meteorolodzy zapowiadając pogodową anomalię, która nastąpi w wyniku napływu prądów ciepłego powietrza prosto z Sahary.

Pod wpływem "władcy Olimpu" znajdą się przede wszystkim regiony alpejskie oraz centralne i na południu Włoch. Temperatura znacznie przekroczy średnią o tej porze roku. Prognozuje się, że począwszy od poniedziałku będą one wyższe nawet o 12 stopni.



Jak jednak zaznaczają eksperci, z nadejściem tego antycyklonu zimą wiążą się też gęste mgły, zarówno na północy, jak i w centrum.



We władaniu Zeusa duża część Włoch będzie do początku lutego.

