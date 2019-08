Do 33 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego tajfunu Lekima, który nawiedził wschodnie wybrzeże Chin. 16 osób jest zaginionych. Wstępnie szacuje się, że kataklizm dotknął łącznie ponad 4 mln osób i spowodował przerwy w dostawie prądu do ponad 3 mln mieszkań. Z powodu żywiołu zawaliło się ok. 700 budynków, a 14 tys. innych zostało w różnym stopniu uszkodzonych.

