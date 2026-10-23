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Potężny atak na obwód orłowski w Rosji. Pociski trafiły w zakłady Proton

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 23 października (20:39)

W rosyjskim Orle, stolicy obwodu orłowskiego, doszło w piątek do serii eksplozji. Według ukraińskich kanałów monitorujących celem ataku rakietowego mógł być zakład Proton, wytwarzający m.in. elementy optoelektroniczne wykorzystywane w produkcji wojskowej.

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Potężny atak na obwód orłowski w Rosji. Pociski trafiły w zakłady Proton
Taktyczne pociski Storm Shadow (fot. ABACA/Abaca) /East News

Alarm rakietowy ogłoszono w obwodzie orłowskim około godz. 17 czasu lokalnego. Lokalne kanały w serwisie Telegram informowały o co najmniej czterech eksplozjach słyszanych w mieście.

Mieszkańcy mieli także relacjonować pojawienie się gęstego dymu oraz odgłosy pojazdów służb ratunkowych - podała Meduza.

Według ukraińskich źródeł monitorujących ruch lotniczy i ataki na terytorium Rosji, w Orle mogły zostać użyte pociski manewrujące Storm Shadow.

Ich potencjalnym celem miał być zakład „Proton”. Jak podaje kanał Exile+, przedsiębiorstwo produkuje wyposażenie optoelektroniczne oraz podzespoły o zastosowaniu wojskowym. Mają one być wykorzystywane między innymi przy produkcji rakiet lotniczych S-71, pocisków balistycznych Iskander-M oraz systemów przeciwlotniczych Pancyr-S1.

Kanał Exile+ przekazał, że co najmniej jedna hala produkcyjna miała zostać całkowicie zniszczona.

Partyzancki ruch Atesz podał z kolei, że uderzenie nastąpiło podczas zmiany pracowników. 

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Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie

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