Potężny atak dronowy na Rosję. Zniszczone okręty i samoloty

RMF24

Ukraińskie siły przeprowadziły w nocy z wtorku na środę zmasowany atak dronowy na Rosję. Zniszczone zostały rosyjskie okręty, w tym rakietowe, w bazie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym oraz pokładowy samolot myśliwski Su-33 i helikopter Mi-8 w Anapie w tym samym regionie.

O ataku poinformowały Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy.

Rosja informuje o czterech osobach zabitych i 29 rannych po nalocie roju dronów oraz o zestrzeleniu ok. 600 ukraińskich dronów.

Kompleksowe uderzenie Ukrainy

„W nocy z 8 na 9 września baza marynarki wojennej w Noworosyjsku straciła w wyniku kompleksowego uderzenia Sił Obrony Ukrainy, przeprowadzonego z udziałem Sił Systemów Bezzałogowych, szereg wojskowych jednostek pływających, w tym wyposażonych w rakiety” – powiadomił w serwisach społecznościowych dowódca SBS, major Robert „Madiar” Browdi.

W Anapie na zachód od Noworosyjska SBS, prócz samolotu i śmigłowca, uderzyły w dwa zestawy radarowe: Kasta-2E2 i radar 92N6, należący do systemu obrony przeciwlotniczej S-300/S-400, rozlokowanego w rejonie Gelendżyka – przekazał Browdi.

Krwawy atak na przejściu granicznym. Są zabici i ranni Rosyjskie drony zaatakowały w nocy przejście graniczne Starokozacze na granicy ukraińsko-mołdawskiej w obwodzie odeskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne – poinformowały władze w Kijowie.

„Ptaki” likwidują siły wroga

Według „Madiara” we wrześniu dowodzone przez niego oddziały zwiększyły o 16 proc. straty wśród żołnierzy wojsk przeciwnika.

„Znacząco wzrosła średnia dobowa liczba żołnierzy przeciwnika likwidowanych przez 'Ptaki' Sił Systemów Bezzałogowych na linii styczności: we wrześniu 411 osób dziennie wobec średnio 355 w sierpniu” – podkreślił dowódca.

Napisał także, że w ramach działań na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim zniszczonych zostało kolejnych 13 jednostek rosyjskiej floty cieni. „Łącznie od początku operacji Sił Systemów Bezzałogowych 'MoŁoCZKa' — od 6 lipca do 8 września 2026 roku — upolowano 282 jednostki pływające floty cieni” – oświadczył mjr Browdi.

Rosja liczy straty

Gubernator Kraju Krasnodarskiego na południu europejskiej części Rosji, Wieniamin Kondratjew, przekazał, że w ataku zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Rannych zostało 29 osób. Mer Noworosyjska Andriej Krawczenko poinformował wcześniej w środę, że szczątki dronów spadły na teren kilku przedsiębiorstw oraz w pobliżu budynku mieszkalnego. Po ostrzale wybuchły pożary.

W Anapie fragmenty bezzałogowców uszkodziły trzy domy prywatne oraz przedszkole, jednak nikt nie doznał obrażeń – powiadomił Kondratjew.

Ministerstwo obrony Rosji ogłosiło w środę, że minionej nocy zestrzelono 596 ukraińskich dronów nad kilkunastoma regionami kraju oraz zaanektowanym Krymem.