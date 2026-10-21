Posiłki z Argentyny dotarły. Milei przed wyborami nazwał premiera „dyktatorem” i „złodziejem”

RMF24

Prezydent Argentyny Javier Milei przyleciał do Hiszpanii, by przed nadchodzącymi wyborami udzielić poparcia partiom prawicowym. W Madrycie podczas Milei w dosadnych słowach wytłumaczył, dlaczego nie zamierza spotykać się z hiszpańskim premierem. Pedro Sancheza nazwał „dyktatorem” i „złodziejem”.

Wybory parlamentarne w Hiszpanii odbędą się 29 listopada. W ostatnich tygodniach atmosferę przed głosowaniem podgrzewała historia Maricarmen i kryzysu mieszkaniowego, teraz hiszpańskie media w dużej mierze skupiają się na wizycie w kraju prezydenta Argentyny.



Nie zamierzam spotykać się z przestępcą i złodziejem takim jak Pedro Sanchez, bo nie zamierzam zszywać sobie kieszeni, żeby nie zostać ograbionym – powiedział Milei, cytowany przez agencję Europa Press.

Argentyńskie media pisały na początku października, że Milei – uznawany za jednego z najbliższych ideologicznych sojuszników prezydenta USA Donalda Trumpa – uda się do Hiszpanii, by udzielić poparcia radykalnie prawicowej partii Vox.

Występując w środę na Forum Nowej Ekonomii w Madrycie, kontrowersyjny polityk zachęcał do głosowania na opozycyjne partie prawicowe, nazywając lidera Vox Santiago Abascala i szefową Wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso z Partii Ludowej (PP) swoimi „przyjaciółmi”.

Plakat przywitał Argentyńczyka

Sanchez, który na początku października ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne, zareagował na przyjazd Mileia. Tak, jestem lewicowcem i jestem z tego dumny – oświadczył w nagraniu opublikowanym w środę na platformie X.

Premier użył słowa „zurdo”, które w języku hiszpańskim oznacza osobę leworęczną. W Argentynie jest to również pejoratywne określenie osób o poglądach lewicowych. W tym kontekście wielokrotnie używał go sam Milei, nazywając przeciwników politycznych m.in. „p…onymi lewakami”.

Na budynku siedziby Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) w Madrycie rozwieszono ponadto w środę duży plakat z napisem: „Cześć, Milei. Lewicowcy (zurdos y zurdas – przyp. RMF FM) witają cię w Hiszpanii, najszybciej rozwijającym się kraju w Europie”.

Milei wcześniej krytykował żonę Sancheza

Sanchez ogłosił decyzję o rozpisaniu 29 listopada przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Podjął ją po porażce rządu w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad większą ochroną najemców, której domagały się tysiące demonstrantów w całym kraju.

Milei kilkakrotnie podróżował w ostatnich latach do Hiszpanii, unikając przy tym spotkań z Sanchezem i królem Filipem VI. Podczas wizyty w maju 2024 r. określił żonę premiera Begonę Gomez mianem skorumpowanej w związku z toczącym się przeciwko niej procesem o korupcję.

Jego słowa doprowadziły wówczas do napięć dyplomatycznych na linii Madryt-Buenos Aires, w tym do odwołania ambasadora Hiszpanii w Argentynie.