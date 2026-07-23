Ponad pół godziny za zamkniętymi drzwiami. O czym Rubio i Ławrow rozmawiali w Manili?

RMF24

W Manili, stolicy Filipin, zakończyły się rozmowy rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Spotkanie, które odbyło się w Philippine International Convention Center, trwało ponad pół godziny – informuje rosyjska agencja TASS.

Delegacje obu państw opuściły salę obrad tuż po godzinie 12:30 czasu lokalnego. Rozmowy rozpoczęły się o 11:54.

Spotkanie odbyło się w kuluarach posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Jak informuje TASS, głównym tematem spotkania była sytuacja na Ukrainie. Według wcześniejszych zapowiedzi obie strony miały skoncentrować się na omówieniu propozycji pokojowych.



Siergiej Ławrow jeszcze dzień wcześniej podkreślał, że Rosja wychodzi z założenia, iż Stany Zjednoczone nie wycofały się z propozycji przedstawionych podczas rozmów w Anchorage na Alasce.