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Kreml zapowiada: Jutro spotkanie z Rubio

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (11:19)

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział, że jutro spotka się z Marco Rubio, sekretarzem stanu USA. "Wszystko zostało już uzgodnione" - stwierdził członek rosyjskiego rządu.

Kreml zapowiada: Jutro spotkanie z Rubio
Siegiej Ławrow(autor zdjęcia: lev radin) /Shutterstock

Podczas krótkiego przyjęcia spotkaliśmy się z Marco Rubio i potwierdziliśmy, że spotkanie odbędzie się jutro w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w jakiś sposób poinformować państwa o naszych wrażeniach – powiedział Ławrow podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw ASEAN.

Marco Rubio podczas spotkania z mediami potwierdził, że dojdzie do spotkania. Zapewnił, że jednym z tematów rozmów będzie wojna w Ukrainie. Rosja i my jesteśmy dwiema największymi potęgami nuklearnymi na świecie. Brak dialogu między nami byłby nieodpowiedzialny. Musimy utrzymywać relacje z rosyjskim rządem, nawet jeśli w niektórych kwestiach się różnimy – podkreślił.

Negocjacje w celu zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie. Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Siergiej Ławrow

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