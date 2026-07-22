RMF24

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział, że jutro spotka się z Marco Rubio, sekretarzem stanu USA. "Wszystko zostało już uzgodnione" - stwierdził członek rosyjskiego rządu.

Podczas krótkiego przyjęcia spotkaliśmy się z Marco Rubio i potwierdziliśmy, że spotkanie odbędzie się jutro w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w jakiś sposób poinformować państwa o naszych wrażeniach – powiedział Ławrow podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw ASEAN.

Rosja zła na Amerykę. Władimir Putin zaostrza stanowisko Rosja zaostrza swoje stanowisko w sprawie okupowanych terytoriów Ukrainy - informuje Bloomberg. Z ustaleń agencji wynika, że Władimir Putin zrezygnował z jakichkolwiek ustępstw terytorialnych, a powrót do rozmów pokojowych będzie możliwy wtedy,…

Marco Rubio podczas spotkania z mediami potwierdził, że dojdzie do spotkania. Zapewnił, że jednym z tematów rozmów będzie wojna w Ukrainie. Rosja i my jesteśmy dwiema największymi potęgami nuklearnymi na świecie. Brak dialogu między nami byłby nieodpowiedzialny. Musimy utrzymywać relacje z rosyjskim rządem, nawet jeśli w niektórych kwestiach się różnimy – podkreślił.

Negocjacje w celu zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie. Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.