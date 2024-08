Ponad 100 demonstracji skrajnej prawicy i 30 kontrdemonstracji planowanych jest na dzisiejszy wieczór - podały brytyjskie media. Czy środa będzie najburzliwszym dniem od początku trwających już ósmy dzień zamieszek?

Protestujący w Liverpoolu / PETER POWELL / AFP / East News

Brytyjskie media, powołując się na źródła policyjne podały, że na dziś (7 sierpnia) planowane jest ponad 100 demonstracji skrajnej prawicy i 30 kontrdemonstracji.



41 okręgów policyjnych w Anglii i Walii spodziewa się protestów na swoim terenie. W całym kraju do zapobiegania zamieszkom zmobilizowanych zostało ponad 6000 policjantów z jednostek przeznaczonych do walki z rozruchami. Posiłki na północ Anglii - gdzie planowanych jest większość protestów - wysłała londyńska policja metropolitalna.



W środę skazano pierwsze trzy osoby uczestniczące w dotychczasowych zamieszkach. 58-letni Derek Drummond z Liverpoolu, który podczas demonstracji w tym mieście wymierzył policjantowi cios w twarz, został skazany na trzy lata więzienia, 29-letni Declan Geiran, który w trakcie tych samych zamieszek podpalił policyjny samochód, trafi na 2,5 roku do więzienia. 41-letni Liam Riley dostał 20 miesięcy aresztu za gwałtowne zakłócenie porządku publicznego i naruszenie porządku publicznego na tle rasowym. Do tej pory w trwających od 30 lica zamieszkach aresztowano 428 osób, z czego 120 postawiono już zarzuty.

Zamieszki są związane z wydarzeniem w Southport koło Liverpoolu. 29 lipca mający rwandyjskie korzenie 17-letni wówczas (teraz już ma ukończone 18 lat) Axel Rudakubana śmiertelnie dźgnął nożem trzy kilkuletnie dziewczynki uczestniczące w kursie tańca i jogi dla dzieci, a 10 innych osób ranił.