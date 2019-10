Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo porównał w piątek traktowanie Ujgurów w Sinciangu na zachodzie Chin do tego, co George Orwell opisał w słynnym "Roku 1984". Komunistyczna Partia Chin zamyka rdzennych muzułmańskich mieszkańców tego regionu w obozach.

Mike Pompeo / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Przemawiając na zebraniu American Association of Christian Counselors (AACC) w Nashville w stanie Tennessee, Pompeo powiedział też, że chciałby, aby NBA, amerykańska zawodowa liga koszykarska, która znalazła się pod naciskiem Chin w związku z tweetem popierającym protesty w Hongkongu, uświadomiła też sobie sytuację panującą w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur.



Ujgurowie są w ostatnich latach poddawani przez rząd Chin drastycznym represjom. Od kwietnia 2017 roku ponad milion Ujgurów jest przetrzymywanych w sieci obozów internowania. Represje mają zmusić ich do lojalność i uległości wobec władz. Obozy te Chiny nazywają ośrodkami "szkolenia zawodowego".



Komunistyczna Partia Chin przetrzymuje i represjonuje ponad milion ujgurskich muzułmanów w obozach internowania w Sinciangu" - powiedział Pompeo, dodając, że "ożywają tam stronice orwellowskiego "Roku 1984". Chciałbym, aby NBA to przyznała.



Chiński rynek dla NBA przedstawia wartość 4 mld dolarów.



Zamieszczony 4 października przed menedżera generalnego zespołu Houston Rockets, Daryla Moreya, krótki tweet: "walka o wolność, poparcie dla Hongkongu" wywołał w ChRL lawinę negatywnych komentarzy. Choć został szybko usunięty, to zdążył wywołać oburzenie i radykalną reakcję tamtejszych sponsorów. Chińczycy oskarżyli Moreya o ingerowanie w kwestie suwerenności i zachęcanie do przemocy w Hongkongu, przeżywającym poważny kryzys polityczny.



W związku z tweetem i komentarzem komisarza NBA Adama Silvera, który powiedział, że nie przeprosi za wpis Moreya i sam też będzie wspierał wolność słowa, w środę odwołane zostało w Szanghaju spotkanie fanów drużyny Los Angeles Lakers.



Dzień wcześniej w ostatniej chwili odwołano spotkanie promocyjne w Szanghaju, w którym mieli wziąć udział zawodnicy Brooklyn Nets, kanadyjsko-tajwański właściciel tego klubu Joseph Tsai oraz chińskie przedstawicielstwo ligi - NBA China.



Telewizja publiczna CCTV i internetowy gigant Tencent zawiesiły transmisje z obu pokazowych meczów przedsezonowych w Chinach w czwartek w Szanghaju i w sobotę w Shenzhen.



Klub Houston Rockets zdobył wielką popularność w Chinach w 2002 roku, gdy zaangażował środkowego Yao Minga. Grał on w klubie z Teksasu do końca kariery w 2011 roku.



Amerykańskie sankcje

W Hongkongu od prawie czterech miesięcy trwają masowe protesty. Powodem był kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego. Protestujący żądają jego wycofania, a także m.in. demokratycznych wyborów władz regionu oraz niezależnego śledztwa w sprawie działań rządu i policji, którą oskarżają o brutalność.



W poniedziałek za udział w łamaniu praw człowieka w Sinciangu ministerstwo handlu USA ogłosiło decyzję o wpisaniu 20 chińskich urzędów i ośmiu chińskich firm na czarną listę. Dzień później Departament Stanu USA nałożył restrykcje wizowe na chińskich urzędników związanych z represjami w Sinciangu.



W związku z tym Chiny obniżyły swoje oczekiwania wobec kończących się w tym tygodniu negocjacji handlowych w Waszyngtonie, w których strona chińska odmawiała rozmowy na temat wymuszonych transferów technologii i rządowych dotacji do rodzimego przemysłu. Kwestie te należą do kluczowych zarzutów stawianych Pekinowi przez Waszyngton i są jednymi z głównych powodów, dla których administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wytoczyła Chinom wojnę handlową.