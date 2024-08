Co najmniej 30 ofiar izraelskich ataków na szkoły w Gazie

Dziś w mieście Gaza doszło do ataku wojsk izraelskich na dwie szkoły w mieście. W placówkach chronili się uchodźcy. Zginęło co najmniej 30 osón. Izraelska armia twierdzi, że zaatakowane budynki były wykorzystywane przez Hamas do celów terrorystycznych.

Wojska izraelskie kontynuują naloty i bombardowania Strefy Gazy mimo napięcia narastającego na północnej granicy kraju, gdzie Izrael przygotowuje się do poważnej eskalacji konfliktu z libańskim Hezbollahem i Iranem.

Wczoraj w Kairze zakończyła się kolejna tura rozmów o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, która jednak nie przyniosła żadnych postępów w negocjacjach. Obie strony obwiniają się o niepowodzenie rozmów.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po terrorystycznym ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., w którym zabito blisko 1200 osób, a 251 porwano, z których część jest wciąż więziona. W izraelskim ataku przeciwko Hamasowi zginęło jak dotąd ponad 39,5 tys. osób - informuje ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. W efekcie wojny to palestyńskie terytorium jest pogrążone w kryzysie humanitarnym na wielką skalę, a większość ludności stała się wewnętrznymi uchodźcami.