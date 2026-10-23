"Polsko-jordańska rodzina ucierpiała". MSZ o ataku w kościele

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W ataku na kościół w prowincji Kerak w Jordanii ucierpiała polsko-jordańska rodzina - informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Niezidentyfikowani sprawcy zabili 7 osób, a ponad 30 jest rannych.

MSZ nie ujawnia w komunikacie żadnych szczegółów dotyczących polsko-jordańskiej rodziny, która ucierpiała w wyniku ataku. Nie jest jasne więc, o ile osób chodzi i jaki jest ich stan.

Składamy kondolencje rodzinom ofiar. Solidaryzujemy się z władzami Jordanii oraz chrześcijańską społecznością w prowincji Kerak - czytamy w krótkim komunikacie resortu dyplomacji.

MSZ zwraca także uwagę, że Jordania jest ważnym partnerem naszego kraju. „Doceniamy szczególną rolę Jordanii w dialogu międzyreligijnym, jako strażnika chrześcijańskich i muzułmańskich miejsc świętych” - zapewniono.

Jak informowała agencja Reutera, w piątek niezidentyfikowani sprawcy otworzyli ogień w kościele w wiosce Hamud w prowincji Kerak na zachodzie Jordanii. Atak miał miejsce w czasie pogrzebu.

Według najnowszych danych 7 osób zginęło, a 34 są ranne. Na razie żadna grupa ani organizacja nie wzięła na siebie odpowiedzialności za ten czyn.

Jordański król Abdullah II zapowiedział w specjalnym oświadczeniu, że ten akt terroru spotka się z

najsurowszym odwetem.

Ci, którzy łudzą się, że mogą podzielić Jordańczyków za pomocą kul, nie mają żadnych szans w obliczu naszej jedności - stwierdził monarcha.