Szefowie dyplomacji Polski, Francji i Niemiec potępili "nieproporcjonalne użycie siły" wobec pokojowych demonstrantów w Gruzji. Wyrazili też ubolewanie z powodu decyzji o niekontynuowaniu negocjacji akcesyjnych z UE. Wzywamy partię Gruzińskie Marzenie do deeskalacji napięć - wskazali.

Zwolennicy gruzińskiej opozycji podczas demonstracji w Tbilisi / David Mdzinarishvili / PAP/EPA

Od 28 listopada w Gruzji trwają masowe protesty przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu rozmów z Unią Europejską o członkostwie w tej organizacji. Manifestacje są tłumione przez policję przy użyciu armatek wodnych, granatów hukowych i gazu łzawiącego. Dochodzi do licznych zatrzymań i regularnych starć.

Po tym, jak oświadczenie w tej sprawie w piątek wydali prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, na stronie MSZ pojawiło się również oświadczenie szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego - czyli Polski, Francji i Niemiec.

"Stanowczo potępiamy nieproporcjonalne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów oraz ataki wymierzone w opozycję i przedstawicieli mediów. Wyrażamy ubolewanie z powodu nalotów na siedziby partii opozycyjnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zatrzymań członków opozycji politycznej, apelując o ich niezwłoczne uwolnienie. Podstawowe prawa, w tym wolność pokojowych zgromadzeń i wolność słowa, muszą być przestrzegane i chronione zgodnie z Konstytucją Gruzji i zobowiązaniami międzynarodowymi" - czytamy.

Ministrowie wezwali partię Gruzińskie Marzenie do deeskalacji napięć i nawiązania "pluralistycznego dialogu" ze wszystkimi siłami politycznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Przypomnieli również, że to właśnie działania Gruzińskiego Marzenia od początku 2024 r. doprowadziły do faktycznego zatrzymania procesu przystąpienia do UE, co z kolei doprowadziło do obniżenia rangi naszych stosunków z Gruzją.

"Zwrócimy uwagę na tę sprawę na następnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w celu podjęcia odpowiednich środków na szczeblu UE, jak również rozważymy konsekwencje działań Gruzińskiego Marzenia dla stosunków dwustronnych z poszczególnymi państwami Trójkąta Weimarskiego" - czytamy.

Gruzja wystąpiła o członkostwo w UE w marcu 2022 r. Status kraju kandydującego do UE uzyskała w grudniu 2023 r.