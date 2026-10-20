Polska będzie przy stole. W Oslo ruszy nowa runda rozmów ws. wojny w Ukrainie

RMF24

W tym tygodniu w Norwegii ma odbyć się kolejna runda rozmów ws. zakończenia wojny w Ukrainie napadniętej przez Rosję - poinformowała agencja Reutera. Obecny ma być m.in. specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także przedstawiciele krajów grupy E4, do której należy Polska, oraz UE i NATO. Rozmowy będą dotyczyć nie tylko konfliktu. Czego jeszcze?

Spotkanie dyplomatyczne ws. wojny w Ukrainie, do którego doszło we wrześniu, fot. GENYA SAVILOV

Spotkanie dyplomatyczne ws. wojny w Ukrainie, do którego doszło we wrześniu, fot. GENYA SAVILOV / AFP/East News

Tym razem rozmowy odbędą się w Oslo

Agencja Reutera poinformowała o kolejnym spotkaniu negocjacyjnym, dodając, że deweloper, przedsiębiorca, a prywatnie zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, który również miał uczestniczyć w rozmowach, zachorował i weźmie w nich udział zdalnie.

W rozmowach w Oslo mają uczestniczyć Wołodymyr Zełenski, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, przedstawiciele grupy E4, w skład której wchodzą Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska, a także reprezentanci Unii Europejskiej i NATO.

Potem Steve Witkoff ma również udać się do Rosji, gdzie spotka się z Władimirem Putinem - poinformowały dwa źródła. Ostatnie spotkanie specjalnego wysłannika USA z prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbyło się w sobotę, 5 września, na Kremlu. Trwało ponad trzy godziny. To wtedy z ust Witkoffa padły słowa, które wzbudziły kontrowersje - że wspomnienia z rozmów z Putinem będą dla niego jednymi z najważniejszych historii na emeryturze.

Naftowy megadeal USA i Rosji? Oto co ma być kartą przetargową ws. Ukrainy Rozmowy Rosji i USA w sprawie wojny w Ukrainie obejmują obecnie wielomiliardową umowę naftową powiązaną z sojusznikami Trumpa - podał dziś „The New York Times”. Jak informuje agencja Reutera, umowa ma obejmować rozległą sieć pól naftowych, rafinerii…

Rozmowy nie tylko o wojnie

Rozmowy ze stroną rosyjską mają dotyczyć szeregu kwestii związanych z Ukrainą, a także uwolnienia obywatela USA Stephena Hubbarda, który został osadzony w rosyjskim więzieniu w 2022 roku - poinformował Reuters.

Rozmówcy agencji zaznaczyli, że harmonogram ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wcześniej w poniedziałek Zełenski powiedział, że ukraińscy i amerykańscy negocjatorzy mogą spotkać się w Norwegii w najbliższych dniach. Biały Dom nie odpowiedział dotychczas na prośbę o komentarz.

Po ostatnich pertraktacjach Trump porozumiał się z Putinem ws. oleju napędowego

Ostatnie spotkanie ukraińskiej delegacji z amerykańskimi negocjatorami odbyło się 9 października w Miami. Po zakończonych przedwcześnie rozmowach doszło do pogorszenia wzajemnych relacji i serii krytycznych wypowiedzi Trumpa.

Amerykański przywódca ogłosił, że rozmawiał z Putinem, po czym m.in. złagodził sankcje na rosyjskie paliwa. Trump kilkakrotnie zarzucił też Zełenskiemu, że nie chce zakończyć wojny i nie powinien już prowadzić negocjacji pokojowych, a w Ukrainie powinny odbyć się wybory.

Zełenski oświadczył m.in., że USA podjęły działania mające skłonić Kijów do kapitulacji. Kilkakrotnie wyliczał listę działań Waszyngtonu nieprzyjaznych Ukrainie, w tym m.in. opóźnienia w dostawach amerykańskich rakiet w ramach finansowanego głównie przez państwa europejskie programu PURL, ograniczenie dostępu do danych wywiadowczych czy sieci łączności satelitarnej Starlink.