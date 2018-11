Ambasada Polski we Francji wydała ostrzeżenie przed utrudnieniami, jakie mogą wystąpić na drogach w związku z protestem „żółtych kamizelek”. We Francji od kilku dni przeciwko podwyżce podatków od paliwa protestują ludzie, ubrani w odblaskowe kamizelki. W co najmniej 2 tysiącach miejsc w kraju blokują przejścia dla pieszych, wjazdy na stacje benzynowe i dojazdy do supermarketów, a nawet autostrady.

