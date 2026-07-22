Polak Jan K. poszukiwany w Argentynie. Miał zabić kobietę w Kordobie

RMF24

Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za 45-letnim obywatelem Polski, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki w mieście Kordoba. W sprawę zaangażowany jest Interpol, a dramatyczne okoliczności śmierci 38-letniej Luciany Ojedy wstrząsnęły lokalną społecznością.

Ciało Luciany Ojedy odnaleziono 15 lipca w jednym z mieszkań w dzielnicy Nueva Cordoba. Od początku śmierć kobiety budziła poważne wątpliwości śledczych. Jak informuje dziennik „La Voz del Interior”, sprawa została określona jako zabójstwo kwalifikowane ze względu na więź łączącą ofiarę ze sprawcą oraz kontekst przemocy ze względu na płeć, czyli tzw. kobietobójstwo.

Zgodnie z pierwszymi wynikami sekcji zwłok przekazanymi rodzinie, Luciana zmarła na skutek „zatrzymania krążenia” spowodowanego silnym uderzeniem w klatkę piersiową - podał dziennik.

Polak głównym podejrzanym

Głównym podejrzanym w sprawie jest 45-letni Polak, Jan K.

Mężczyzna był partnerem zamordowanej kobiety i według ustaleń śledczych, przybył do Cordoby 6 lipca, gdzie zamieszkał z Ojedą. Argentyńskie organy ścigania zwróciły się do Interpolu o międzynarodową pomoc w jego ujęciu.

Według relacji rodziny ofiary, Jan K. miał skłonności do przemocy i nadużywał alkoholu. Luciana Ojeda, która wcześniej doświadczała przemocy ze strony poprzedniego partnera, posiadała tzw. przycisk alarmowy – urządzenie lub aplikację umożliwiającą natychmiastowe wezwanie policji.

Przed śmiercią kobieta ponownie z niego skorzystała. Służby, które przybyły na miejsce, znalazły ją nieprzytomną. Mimo podjętej reanimacji, życia 38-latki nie udało się uratować.

Jak podaje „La Voz del Interior”, Luciana Ojeda pozostawiła 5-letnią córkę. Dziewczynka w chwili tragedii przebywała w mieszkaniu. Obecnie znajduje się pod opieką członków rodziny zamordowanej kobiety.

Brat zamordowanej kobiety, Luciano, przekazał w rozmowie z mediami, że według relacji policji poszukiwany wezwał karetkę, po czym uciekł.