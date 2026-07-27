Polak aresztowany w Chorwacji. Miał robić zdjęcia nagim dzieciom na plaży

RMF24

Policja w chorwackim mieście Ston zatrzymała 61-letniego obywatela Polski, podejrzanego o fotografowanie nagich dzieci na plaży w miejscowości Prapratno. Mężczyzna trafił do aresztu, a śledczy zabezpieczyli jego sprzęt elektroniczny. To nie pierwszy raz, gdy ten człowiek miał dopuścić się podobnego czynu na chorwackim wybrzeżu.

Do niepokojącego incydentu doszło w czwartek, 23 lipca, na popularnej plaży w miejscowości Prapratno, położonej na chorwackim wybrzeżu. Według informacji przekazanych przez lokalną policję, 61-letni obywatel Polski został zauważony przez plażowiczów, którzy zwrócili uwagę na jego nietypowe zachowanie. Świadkowie zaalarmowali służby, podejrzewając, że mężczyzna fotografuje nagie dzieci bawiące się na plaży i w wodzie.

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze szybko podjęli interwencję. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu policyjnego w komendzie żupanii dubrownicko-neretwiańskiej. W trakcie przeszukania namiotu, w którym przebywał oraz pojazdu, którym się poruszał, policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy oraz trzy nośniki danych USB. Zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie przez śledczych.

To nie pierwszy raz

Jak poinformowała chorwacka policja, zatrzymany Polak był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. W 2007 roku odbywał karę pozbawienia wolności za fotografowanie dzieci na wyspie Rab, również na północy Chorwacji. Obecnie decyzją sędziego śledczego 61-latek został tymczasowo aresztowany.

W związku z incydentem chorwacka policja wystosowała apel do rodziców i opiekunów dzieci przebywających na plażach. Służby zalecają, aby bacznie obserwować swoje pociechy podczas zabawy, ubierać je w stroje kąpielowe oraz natychmiast zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania osób fotografujących lub filmujących nieletnich.