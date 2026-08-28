Polacy masowo opuszczają Niemcy. Historyczny zwrot w migracji zarobkowej

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W 2025 roku po raz pierwszy od lat więcej Polaków opuściło Niemcy, niż do nich przyjechało. Najnowsze dane pokazują, że nasi rodacy coraz częściej rezygnują z życia za Odrą, a rynek pracy w Niemczech przestaje być dla nich atrakcyjny – informuje Interia.

Według najnowszej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2025 roku saldo migracji z Polski do Niemiec osiągnęło wartość ujemną. Z danych wynika, że z Niemiec wyjechało aż 13,6 tys. Polaków więcej, niż do nich przyjechało. To największy spadek wśród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jeszcze dwa lata wcześniej sytuacja wyglądała zupełnie inaczej – w 2023 roku migracja netto z Polski do Niemiec wynosiła ponad 17 tys. na korzyść naszego zachodniego sąsiada. W ciągu zaledwie dwóch lat nastąpił więc gwałtowny zwrot.

Dlaczego Polacy wracają do kraju?

Specjaliści wskazują kilka kluczowych powodów tego zjawiska. Przede wszystkim rosnące wynagrodzenia w Polsce oraz poprawiająca się sytuacja gospodarcza sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na powrót do ojczyzny. W 2025 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,6 proc. PKB, podczas gdy Niemcy odnotowały zaledwie 0,2 proc. wzrostu.

Dodatkowo, coraz słabsza koniunktura na niemieckim rynku pracy sprawia, że emigracja zarobkowa przestaje być dla wielu Polaków atrakcyjną opcją. W porównaniu z 2013 rokiem, kiedy migracja netto z Polski do Niemiec była rekordowo wysoka, napływ naszych rodaków za Odrę spadł aż o 66 procent.

Niemcy przyciągają innych migrantów

Mimo odpływu Polaków i obywateli innych krajów regionu, Niemcy wciąż pozostają atrakcyjnym kierunkiem dla migrantów z innych części świata. W 2025 roku największy napływ zanotowano z Ukrainy, Indii oraz Syrii. Tylko z Ukrainy saldo migracji netto wyniosło aż 95 tys. osób.