Podejrzany obiekt w pobliżu ambasady Ukrainy w Waszyngtonie. Służby zamknęły ulice

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Amerykańskie służby zbadały podejrzany przedmiot znaleziony w pobliżu ambasady Ukrainy w Waszyngtonie. W rejonie placówki na krótki czas zamknięto ulice i most. Ambasada Ukrainy w Waszyngtonie wznowiła już działalność.

Sprawą zajmowała się amerykańska Secret Service. Służby zabezpieczyły teren w sąsiedztwie ukraińskiej placówki dyplomatycznej.

W piątek w pobliżu wejścia do sekcji konsularnej ambasady Ukrainy w Waszyngtonie znaleziono podejrzany przedmiot. Jak poinformowała placówka, konieczna była tymczasowa ewakuacja budynku, a amerykańskie służby i pirotechnicy przeprowadzają niezbędne kontrole - podała agencja Reutera.

Po sprawdzeniu przedmiotu amerykańskie służby uznały, że nie jest on niebezpieczny. Okolica wokół misji dyplomatycznej została ponownie otwarta.

Ambasada Ukrainy przekazała w komunikacie, że działalność placówki została wznowiona, a usługi konsularne miały zostać przywrócone wkrótce.