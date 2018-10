Amerykańska Secret Service oświadczyła, że przechwyciła podejrzaną paczkę wysłaną do rezydencji byłego prezydenta Baracka Obamy. Z kolei nowojorski oddział FBI wszczął śledztwo w sprawie przesyłki zawierającej urządzenie wybuchowe, która nadeszła do rezydencji Hillary i Billa Clintonów.

Barack Obama / Mikkel Berg Pedersen / PAP/EPA

Przechwycona została podejrzana paczka wysłana do rezydencji byłego prezydenta Baracka Obamy - poinformowała amerykańska Secret Service. Także w paczce wysłanej do rezydencji Hillary i Billa Clintonów znaleziono podejrzane urządzenia. Media wcześniej informowały, że mogą tam być urządzenia wybuchowe, ale ostatecznie tej informacji nie potwierdzono.

Jak poinformował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski ewakuowano siedzibę CNN w Nowym Jorku. Tam także znaleziono podejrzane pakunki.



Ewakuowano również jeden z budynków Time Warner Center w Nowym Jorku. Są doniesienia o podłożeniu urządzeń wybuchowych. Na miejscu są funkcjonariusze nowojorskiej policji. Budynek jest dokładnie sprawdzany. Faktycznie znaleziono podejrzaną paczkę. Podobną do tych, które wysłano co Clintonów i Obamów. Policja wstępnie łączy te wypadki, ale nie podaje jeszcze szczegółów. Pojawiły się informacje, że taka paczka została także wysłana do Białego Domu, ale później te doniesienia zdementowano.

Nowojorska policja uważa, że "w tej chwili ma tę konkretną sytuację pod kontrolą" - podała telewizja CNN.

Do tych incydentów doszło dwa dni po tym, gdy wybuchowa przesyłka przyszła do domu miliardera George'a Sorosa w hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork. Możliwe więc, że wszystkie te incydenty są ze sobą powiązane.

(mch)