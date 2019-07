Polski żołnierz, który w bitwie pod Monte Cassino stracił nogę oraz kobieta, która się nim wtedy zajmowała spotkali się po 75 latach. Oboje zamieszkali w tym samym domu opieki w Wielkiej Brytanii.

Maria Kowalska w czasie II wojny światowej była pielęgniarką. Kiedy stoczono bitwę o Monte Cassino miała 21 lat. To wtedy spotkała rannego w bitwie Wacława Domagałę. 19-letni wówczas żołnierz stracił w bitwie nogę. Maria pomagała mu w powrocie do zdrowia. Ostatni raz widzieli się we włoskim szpitalu w 1944 roku.

Spotkali się 75 lat później w Wielkiej Brytanii, w domu opieki w Newton Abbot. 94-letni dziś Wacław Domagała nigdy nie zapomniał "anioła, który opatrywał jego rany" po bitwie. Od razu ją rozpoznał. "Dzień dobry, siostro" - powiedział na jej widok.

Przebywałam w domu opieki zaledwie dwa dni. Nigdy bym się czegoś takiego nie spodziewała. Nie poznałam go. Dopiero po chwili, kiedy zaczął opowiadać o Monte Cassino i operacji, jaką wtedy przeszedł - powiedziała Maria Kowalska w rozmowie z "Daily Mail".

Pamiętam go, bo to było strasznie przykre widzieć, jak tak młody chłopak traci nogę. Miał zaledwie 19 lat. Wiedziałem, że przeżył i że został wysłany do Szkocji. I tyle - dodała.

Domagała twierdzi, że od razu ją rozpoznał: Jak mógłbym ją zapomnieć?

Po wojnie Maria Kowalska osiadła w Wiltshire, założyła rodzinę. Wacław Domagała zamieszkał w Bristolu.

Zdjęcie archiwalne z maja 1944 roku. Polscy żołnierze znoszą rannych z pola walki pod Monte Cassino / CAF / PAP

75 lat temu, 18 maja 1944 roku, po niezwykle zaciętych walkach 2. Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa zdobył wzgórze Monte Cassino wraz ze znajdującym się na nim klasztorem. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

Masyw Monte Cassino, wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem benedyktynów, był w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa, mającą uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu.