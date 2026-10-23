Po rozmowach z Putinem i Zełenskim papież wysyła emisariusza do Ukrainy

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Papieski jałmużnik arcybiskup Luis Marin de San Martin pojedzie we wtorek do Ukrainy. Odwiedzi Kijów, Zaporoże, Dniepr i Fastów - podał w piątek portal Vatican News. Ma zapewnić o bliskości Leona XIV z tymi, którzy cierpią z powodu wojny.

Hiszpański augustianin, prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia abp Luis Marin de San Martin będzie przebywał w Ukrainie do 30 października. Odwiedzi w tym czasie Kijów, Zaporoże, Dniepr i Fastów – podał Vatican News.

Misja wysłannika Watykanu

Watykański serwis wyjaśnił, że misja jałmużnika ma na celu nadanie konkretnego wymiaru zaangażowaniu papieża w sprawę pokoju, a dojdzie do niej po niedawnych rozmowach Leona XIV z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obie te rozmowy telefoniczne dotyczyły sytuacji w okupowanym przez Rosjan mieście Oleszki, gdzie panuje głód.

Poprzednik hiszpańskiego dostojnika, kard. Krajewski był na Ukrainie 10 razy z pomocą humanitarną od czasu wybuchu wojny w lutym 2022 roku.

Zapowiedź podróży papieskiego jałmużnika zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez pierwszą damę USA Melanię Trump wynegocjowania zawieszenia broni w Oleszkach.

W Watykanie do soboty trwa wśród pracowników zbiórka pomocy dla ludności Ukrainy: zimowej odzieży, kołder, koców, śpiworów, żywności w puszkach, pościeli.

Arcybiskup wdzięczny za rozmowy telefoniczne

W piątek papież Leon XIV przyjął na audiencji zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupa Światosława Szewczuka. Jak poinformowano w Watykanie, wyraził on wdzięczność za rozmowy telefoniczne papieża z Putinem i Zełenskim.

Arcybiskup większy kijowsko-halicki podziękował także Leonowi XIV za zainteresowanie sytuacją w Oleszkach, za misję humanitarną Stolicy Apostolskiej na rzecz jeńców i dzieci, a także za podróże kardynała Matteo Zuppiego i szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera do Moskwy i Kijowa.

Watykańskie media podkreśliły też, że abp Szewczuk przekazał listę z nazwiskami setek jeńców wojennych przetrzymywanych w Rosji.