We wpisie na Twitterze rzecznik Luftwaffe stwierdził, że dwa airbusy A340-300 zostaną wycofane z użytku "tak szybko, jak to możliwe, tj. w najbliższych tygodniach". Stanie się to szybciej, niż było planowane. Eksploatacja jednej z maszyn miała zostać zakończona we wrześniu 2023 r., a drugiej pod koniec 2024 r.