Awaria samolotu w trakcie podróży do Australii szefowej niemieckiego MSZ Annaleny Baerbock. Aby bezpiecznie wylądować, Airbus A340-300 musiał wykonać zrzut do morza blisko 80 ton paliwa.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Annalena Baerbock odbywa tygodniową podróż do Australii, Nowej Zelandii i Fidżi.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, podczas podróży do Australii, konieczne było międzylądowanie na lotnisku w Abu Zabi, aby zatankować jej samolot.

Po wyruszeniu maszyny, stwierdzono usterkę klap startowych. Samolot wystartował z maksymalnym obciążeniem 271 ton, do wylądowania konieczne było zmniejszenie wagi do 190 ton. Samolot przez blisko 80 minut kołował nad morzem, zrzucając ok. 1 tony paliwa na minutę, po czym bezpiecznie wylądował w Abu Zabi.

Minister Baerbock trzyma się programu swojej podróży do regionu Pacyfiku pomimo awarii samolotu. Obecnie sprawdzane jest, czy podróż może być kontynuowana samolotem liniowym - dowiedziała się agencja dpa.

Wizyta szefowej MSZ Niemiec w Australii

Oficjalny program wizyty szefowej niemieckiego MSZ w Australii ma rozpocząć się we wtorek.

Minister weźmie udział w uroczystości przekazania dóbr kultury przedstawicielom plemienia Kaurna. O zwrot czterech przedmiotów (maczuga, drewniany miecz, włócznia, sieć rybacka) z muzeum w Lipsku zaapelowano w 2019 roku.