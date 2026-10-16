Płatni zabójcy werbowani przez sieć. Masowe zatrzymania w Turcji, ujęto setki osób

RMF24

348 osób zostało zatrzymanych w Turcji podczas ogólnokrajowej akcji przeciwko „płatnym zabójcom” rekrutowanym przez internet. Jak informuje dziennik „Hurriyet”, policja ujęła podejrzanych w 58 z 81 prowincji kraju.

Z ustaleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Turcji wynika, że przestępcy za pośrednictwem portali społecznościowych werbowali osoby do dokonywania zabójstw na zlecenie oraz reklamowali tego typu usługi. Publikowane przez nich treści zawierały również groźby, zniewagi oraz propagandę gangów – gloryfikowano w nich przestępstwa i przestępców, jednocześnie promując działalność grup przestępczych.

Podczas przeszukań zabezpieczono 42 pistolety, 35 sztuk broni długiej, 26 pistoletów hukowych, laskę dynamitu, pocisk przeciwlotniczy oraz 2865 sztuk amunicji. „Pozostajemy zdeterminowani, by zwalczać osoby zachęcające do przestępczości w portalach społecznościowych, szerzące propagandę gangów oraz sieci przestępcze, które biorą na cel młodzież” – oświadczyło tureckie MSW.

Resort określił zatrzymanych mianem „nowego pokolenia” sieci przestępczych. Wykorzystują oni portale społecznościowe do pozyskiwania członków i normalizacji przestępczości. Jak twierdzi MSW Turcji, grupy te przenoszą swoje rywalizacje i spory na platformy cyfrowe.