Płacą ponad 7500 dolarów za osobę. Wielu nigdy nie dociera do celu

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W 2025 roku przemyt ludzi przez europejskie szlaki morskie osiągnął rekordową wartość, sięgając nawet pół miliarda dolarów. Mimo ogromnych sum płaconych przemytnikom, tysiące migrantów straciło życie lub zaginęło podczas niebezpiecznych przepraw. Najnowszy raport ONZ i IOM ujawnia skalę tego dramatycznego procederu.

Według najnowszych danych przekazanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Międzynarodową Organizację ds. Migracji, w 2025 roku przemytnicy ludzi zarobili na europejskich szlakach morskich nawet pół miliarda dolarów.

Migranci, próbujący dostać się do Europy, często płacili za przeprawę ogromne kwoty – niemal połowa z nich musiała wyłożyć ponad 7500 dolarów za osobę, by przedostać się z Afryki Północnej lub Turcji do Włoch czy na Maltę.

Tragiczny bilans: tysiące ofiar i zaginionych

Mimo wysokich opłat, wielu migrantów nigdy nie dotarło do celu. W 2025 roku 3404 osoby straciły życie lub zostały uznane za zaginione podczas prób przedostania się do Europy drogą morską. Kolejne ponad 104 tysiące osób zostało przechwyconych na morzu i zawróconych.

Szczególnie niebezpiecznym szlakiem okazała się trasa przez północno-zachodnią część Oceanu Atlantyckiego, gdzie migranci płyną otwartymi łodziami z wybrzeży Afryki na Wyspy Kanaryjskie. Jest to też jednocześnie jedna z najtańszych opcji – kosztuje 170 dolarów za osobę.

W 2025 roku czterema głównymi szlakami morskimi do Europy przemycono od 190 do 209 tysięcy osób. Najbardziej obciążony był szlak przez środkową część Morza Śródziemnego, którym próbowało przedostać się nawet 100 tysięcy migrantów. Drugim pod względem liczby prób był szlak wschodniośródziemnomorski, prowadzący z Turcji, Libii i Bliskiego Wschodu w stronę Grecji, Cypru i Bułgarii.

Przemytnicy wciąż mają klientów

Z raportu ONZ wynika, że zdecydowana większość migrantów korzysta z usług przemytników. Na szlaku przez środkową część Morza Śródziemnego od 72 do 86 proc. osób płaciło za nielegalny transport. Na innych trasach odsetek ten wahał się od 57 do 90 proc.