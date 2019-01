Ratownicy przeczesujący gruzowisko w Magnitogorsku odnaleźli żywego psa. Zwierzę spędziło pod gruzami ponad 4 dni.

Pies jest nastawiony przyjaźnie, jest kontaktowy. Karmiliśmy go i głaskaliśmy. Zabezpieczyliśmy mu pysk, żeby w wyniku tej stresującej sytuacji nie pogryzł ratowników i znieśliśmy go z gruzowiska. Nic nie zagraża jego zdrowiu - powiedział ratownik Aleksandr Cinkowski.



Pies zostanie przewieziony do kliniki weterynaryjnej na szczegółowe badania.



Poszukiwania w miejscu zawalenia się części bloku w Magnitogorsku zostały już wstrzymane. Spod gruzów wydobyto ciała 39 ofiar.

Pies uratowany z gruzowiska w Magnitogorsku. "Jest nastawiony przyjaźnie" RUPTLY/x-news /

(m)