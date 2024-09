Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams został oskarżony o przestępstwa federalne - podał "New York Times", powołując się na swoje źródła. Adams jest pierwszym włodarzem w historii miasta, na którego oskarżenie spadło w trakcie sprawowania urzędu.

Eric Adams / HILDA RIOS / PAP

Burmistrz Nowego Jorku i jego urzędnicy na celowniku FBI

Nowojorski dziennik podał, że Eric Adams jest pierwszym burmistrzem Nowego Jorku, który w trakcie sprawowania urzędu został oskarżony o przestępstwa federalne.

Według dziennikarzy "NYT" akt oskarżenia jest tajny. Nie wiadomo jeszcze, w obliczu jakich zarzutów stanie 110. burmistrz Nowego Jorku. Pełni on swą funkcję od niemal trzech lat. Przyrzekał wprowadzenie działań w celu zmniejszenia przestępczości i profesjonalizmu do największego samorządu miejskiego w kraju.

"Burmistrz obsadzał jednak najwyższe stanowiska przyjaciółmi i lojalistami, a jego najbliższe otoczenie stanęło w obliczu licznych dochodzeń federalnych. (…) Na początku tego miesiąca agenci federalni skonfiskowali telefony wielu czołowych urzędników miejskich, w tym jego głównej doradczyni Lisy Zornberg, kanclerza szkół Davida C. Banksa i komisarza policji Edwarda A. Cabana. Złożyli oni rezygnację" - wyliczył "NYT".

Dziennik przypomniał, że w listopadzie minionego roku władze federalne skonfiskowały urządzenia elektroniczne Adamsa. Jego otoczenie twierdzi, że współpracował z władzami federalnymi. Sam burmistrz zaprzecza, jakoby zrobił coś złego.

Eric Adams odejdzie ze stanowiska?

Akt oskarżenia przez federalną wielką ławę przysięgłych zrodził pytania o zdolność Adamsa do pełnienia funkcji burmistrza. Zwiększyło to rosnącą presję na to, aby ustąpił. Prawo usunięcia go ze stanowiska ma gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul.

ABC News zwraca uwagę, że Adams to drugi Afroamerykanin na stanowisku burmistrza największego miasta w USA. Jest emerytowanym kapitanem policji. Przekonywał, że jako były mundurowy zawsze przestrzegał zasad. Jak twierdził, nie wie nic o wykroczeniach w swojej administracji.