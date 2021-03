"Ileż modliliśmy się w tych latach o pokój w Iraku" - powiedział papież Franciszek w powitalnym przemówieniu w piątek w Bagdadzie. Apelował: "Niech zamilknie oręż". Przypomniał, że św. Jan Paweł II nie szczędził inicjatyw na rzecz tego kraju. „Przybywam jako pokutnik, proszący o przebaczenie Niebios i moich braci i sióstr za tak wiele zniszczenia i okrucieństwa. Przybywam jako pielgrzym pokoju” – mówił papież Franciszek w swoim pierwszym przemówieniu w Iraku w Pałacu Prezydenckim.

"Ileż modliliśmy się w tych latach o pokój w Iraku" - powiedział papież Franciszek w powitalnym przemówieniu w piątek w Bagdadzie / US VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Papież, który po południu miejscowego czasu rozpoczął wizytę w Iraku, wygłosił pierwsze przemówienie w Pałacu Prezydenckim, gdzie wcześniej spotkał się z prezydentem Barhamem Salihem. Franciszka słuchali przedstawiciele świata polityki, biznesu, kultury.

Papież podkreślił, że jest bardzo wdzięczny, że mógł przybyć do Iraku z wizytą "od dawna oczekiwaną i upragnioną" i odwiedzić "kolebkę cywilizacji ściśle związaną poprzez patriarchę Abrahama i licznych proroków z historią zbawienia i wielkimi tradycjami religijnymi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu". Pozdrowił przedstawicieli kościołów chrześcijańskich i innych religii.





Zaznaczył, że jego wizyta przypada w czasie, gdy cały świat próbuje wyjść z kryzysu pandemii, który doprowadził też do pogorszenia warunków społecznych i ekonomicznych, już zaznaczonych przez "kruchość i niestabilność".



Papież przypomniał, że w minionych dekadach Irak doświadczył "katastrof" wojny, plagi terroryzmu i konfliktów często mających podstawę w fundamentalizmie. Wszystko to, dodał, przyniosło śmierć, zniszczenie i nadal widoczne ruiny oraz "rany w sercach ludzi i wspólnot", które potrzebują lat, by się zagoić.



Spośród tych, którzy cierpieli, nie mogę nie przypomnieć jazydów, niewinnych ofiar bezsensownego i nieludzkiego barbarzyństwa, prześladowanych i zabijanych z powodu ich przynależności religijnej, których sama tożsamość i przetrwanie zostały wystawione na ryzyko - oświadczył Franciszek.



Wyraził przekonanie, że obecnie zadaniem Iraku jest to, by pokazać wszystkim, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, że różnice zamiast być przyczyną konfliktów powinny być impulsem do zgodnej współpracy w życiu obywatelskim.



Cytat Przybywam jako pokutnik, który prosi o przebaczenie Niebiosa i tylu braci za zniszczenia i okrucieństwo. Przybywam jako pielgrzym pokoju. Ileż modliliśmy się w tych latach o pokój w Iraku. Święty Jan Paweł II nie szczędził inicjatyw, a przede wszystkim oferował modlitwy i cierpienia w tej intencji. powiedział papież.

Zaapelował: Niech zamilknie oręż, niech ograniczy się jego szerzenie, tu i wszędzie. Niech skończą się stronnicze interesy, dość przemocy, ekstremizmu, podziałów, nietolerancji.



Franciszek zauważył, że jak pokazuje trwający od 10 lat konflikt w sąsiedniej Syrii, wyzwania coraz bardziej dotyczą całej rodziny ludzkiej.



Religia ze swej natury musi być na służbie pokoju i braterstwa - wskazał. Nie może być wykorzystywana - mówił - do tego, by usprawiedliwić zabójstwa, wygnania, terroryzm i ucisk.



Również w piątek papież spotka się z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia w Bagdadzie. W 2010 roku doszło tam do zamachu terrorystycznego dżihadystów, w którym zginęło 58 osób, a około 80 zostało rannych. To będzie pierwsza konfrontacja z niedawną krwawą przeszłością kraju, naznaczoną przez terror Państwa Islamskiego (IS).

Historyczna wizyta papieża

Papież w piątek przyleciał do Bagdadu. Jako pierwszy papież odwiedza państwo, na terenie którego znajduje się kraina Ur - miejsce narodzin Abrahama, kolebka trzech wielkich religii monoteistycznych.

33. zagraniczna pielgrzymka papieża jest pierwszą od wybuchu pandemii Covid-19. W związku z tym odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Jej program jest bardzo intensywny - Franciszek będzie zarówno na północy, w centrum, jak i na południu kraju.