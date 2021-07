W Paryżu otwarto pierwszą na świecie pizzerię, w której można zjeść pizzę w pełni przygotowaną przez robota.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zamówienia składa się w pizzerii Pazzi w samoobsługowej kasie. W ciągu pięciu minut na oczach klienta robot przygotowuje placek z wybranymi przez klienta składnikami.

Robot o wielu ramionach samodzielnie rozkłada ciasto, nakłada sos pomidorowy i dodaje wybrane składniki. Następnie wkłada pizzę do piekarnika, a po upieczeniu pakuje ją do tekturowego pudełka i podaje klientowi.



Maszyna potrafi przyrządzić 80 pizz na godzinę, a ceny wynoszą od 7 do 13,6 euro. W lokalu pracownicy odpowiadają jedynie za utrzymanie stolików w czystości oraz rozmowę z klientami.



W podobne roboty do automatycznego przygotowywania posiłków inwestuje się w Stanach Zjednoczonych. W San Francisco przez dwa lata, do czerwca 2020 roku, działała restauracja z hamburgerami, w której kanapki przygotowywał właśnie robot.



W Szwecji z kolei start-up BonBot pracuje nad robotem przygotowującym i serwującym samodzielnie lody, a inna francuska firma niedawno testowała swojego robota do przygotowywania dań na patelni typu wok.