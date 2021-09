Jill Biden, żona prezydenta USA, wróciła wczoraj do szkoły - a dokładnie do nauczania na uczelni. Pierwsza Dama Ameryki jest bowiem wykładowczynią akademicką.

Joe i Jill Bidenowie / KEN CEDENO / POOL / PAP/EPA

Jill Biden w tym semestrze będzie miała wykłady z kompozycji tekstu na Northern Virginia Community College (NOVA) w Alexandrii na przedmieściach Waszyngtonu.

Pierwsza Dama będzie prowadzić zajęcia we wtorki i czwartki. Jak piszą media, Jill Biden woli, by studenci zwracali się do niej Dr B.

Biden jest wykładowczynią akademicką od blisko czterech dekad. Jest równocześnie pierwszą Pierwszą Damą USA, która będzie pracować poza Białym Domem.

"Nowa, magiczna przygoda"

W NOVA Biden uczy od 2009 roku. Wykładała także w ubiegłym roku. Ze względu na pandemię były to jednak zajęcia online. Teraz wraca do nauczania stacjonarnego.

W związku z epidemią w sali wykładowej będą obowiązywały restrykcje - zarówno wykładowczyni, jak i studenci będą musieli mieć maseczki. Będzie ich też obowiązywał dystans społeczny. Jak podkreśla jej sekretarz prasowy, Jill Biden nie może się doczekać powrotu do wykładania.

"Zaczyna się nowa przygoda, magiczna, ale też chaotyczna. Możliwość uczestniczenia w tym ekscytującym czasie roku jest najlepszą częścią zawodu nauczyciela" - napisała w poniedziałek Biden w eseju dla magazynu "Time".