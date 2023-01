O'Connor zaznaczył, że Jill Biden czuje się dobrze po zabiegu i jest w dobrym nastroju. Sekretarz prasowy pierwszej damy, Vanessa Valdivia, powiedziała, że Jill Biden jest już w Białym Domu i "dobrze sobie radzi" po hospitalizacji.

Przesyła swoją miłość i wdzięczność wszystkim lekarzom i pielęgniarkom w Walter Reed za ich wiedzę, opiekę i życzliwość oraz docenia wszystkich, którzy przesłali jej życzenia i modlitwy - powiedziała Valdivia.

Rak podstawnokomórkowy to najczęstsza postać raka skóry. Jest łatwo uleczalny, jeśli zostanie wcześnie wykryty. Uderza w komórki podstawne w górnej warstwie skóry. O'Connor przekazał, że zmiany raka podstawnokomórkowego "nie mają tendencji do rozprzestrzeniania się lub tworzenia przerzutów", w porównaniu do niektórych poważniejszych nowotworów skóry, takich jak czerniak lub rak płaskonabłonkowy. Mogą jednak zwiększać rozmiar, co skutkuje "bardziej znaczącym problemem, a także zwiększonymi wyzwaniami dla chirurgicznego usunięcia".