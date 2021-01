Dr Jill Biden, żona zaprzysiężonego prezydenta USA Joe Bidena, przejdzie do historii jako pierwsza dama USA, która będzie pracować poza Białym Domem.

Jill Biden i Joe Biden / PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL /

Dr Biden - która pracowała w pełnym wymiarze godzin jako wykładowczyni języka angielskiego w Northern Virginia Community College także wtedy, gdy jej mąż był wiceprezydentem - zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z pracy.

Dr Biden będzie oddzielała nauczanie w Northern Virginia Community College od roli publicznej - poinformował w oświadczeniu przekazanym ABC News rzecznik dr Biden Michael LaRosa.



Ma włoskie korzenie

Jill Tracy Jacobs Biden urodziła się 3 czerwca 1951 roku w Hammonton w stanie New Jersey, a dorastała w Willow Grove w Pensylwanii, na obrzeżach Filadelfii.

Pochodzi z rodziny o włoskich korzeniach. Jej dziadek zmienił nazwisko Giacoppa na amerykańskie Jacobs.



Joe Bidena - ówczesnego senatora - poznała w 1975 roku, rok po tym jak rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem - Billem Stevensonem. Joe Bidena poślubiła w Nowym Jorku w 1977 roku. Parze urodziła się córka - Ashley Blazer Biden, która dziś ma 39 lat.

Gruntownie wykształcona

Jill Biden posiada gruntowne wykształcenie. Ma tytuł bachelor’s degree, przyznany przez University of Delaware oraz magistra, przyznany przez West Chester University oraz przez Villanova University. W 2007 roku otrzymała tytuł doktora - zdobyty na University of Delaware.



Przez 13 lat była uczyła języka angielskiego. W latach 1993 do 2008 roku była wykładowczynią na Delaware Technical Community College. Od 2009 roku pełni funkcję profesor Northern Virginia Community College(ang.).

W obronie doktoratu

W ubiegłym roku Biden broniła swojej decyzji o używaniu tytułu doktora po tym, jak Joseph Epstein w "Wall Street Journal" wezwał ją do rezygnacji z niego. Autor twierdził między innymi, że tytuł sprawia wrażenie "oszukańczego" i "nikt nie powinien nazywać siebie doktorem, jeżeli nie przyjął porodu".



Jedną z rzeczy, z których jestem najbardziej dumna, jest mój doktorat - powiedziała dr Biden w grudniu ub.r. w programie "The Late Show With Stephen Colbert". Tak ciężko na niego pracowałam - dodała.

"Druga dama" w latach 2009-2017

W latach 2009-2017, jako druga dama, dr Biden zajmowała się między innymi wspieraniem rodzin wojskowych oraz edukacji kobiet. Podróżowała do prawie 40 krajów, odwiedzała bazy wojskowe, szpitale i obozy dla uchodźców oraz działała na rzecz edukacji i wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i dziewcząt.



W 2019 roku ukazały się jej wspomnienia "Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself".