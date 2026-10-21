Pięć państw UE chce odsyłać imigrantów do Rwandy. Negocjacje na ostatniej prostej

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Rwanda może stać się pierwszym krajem, do którego Unia Europejska będzie odsyłać osoby, którym odmówiono azylu. Pięć państw UE prowadzi zaawansowane negocjacje z Kigali, a decyzja może zapaść do końca roku.

Rwanda – nowy kierunek dla deportowanych z UE?

Według informacji agencji AFP, Austria, Dania, Grecja, Holandia i Niemcy prowadzą rozmowy z rządem Rwandy na temat utworzenia w tym kraju specjalnego ośrodka dla migrantów deportowanych z Unii Europejskiej. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, pierwsi deportowani trafią do Rwandy już w 2027 roku.

Przedstawiciele pięciu państw UE odwiedzili we wrześniu stolicę Rwandy, Kigali, a delegacja z tego afrykańskiego kraju niedawno gościła w Europie. Komisja Europejska bierze udział w rozmowach w roli obserwatora.

Kontrowersje wokół projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby deportacji osób, którym odmówiono azylu, oraz zniechęcenie kolejnych migrantów do prób przedostania się do Europy. Jednak pomysł ten wywołuje falę krytyki.

Prezydent Francji Emmanuel Macron otwarcie skrytykował plan, mówiąc, że takie działania są nieskuteczne i niezgodne z europejskimi wartościami.

Podobny projekt – realizowany przez Wielką Brytanię z Rwandą w 2022 roku – został ostatecznie zarzucony przez rząd Keira Starmera po licznych przeszkodach prawnych.