Ofiary śmiertelne ulew na wybrzeżu Hiszpanii. Groźne zjawisko DANA

RMF24

Wskutek ulewnych deszczów, które nawiedziły regiony leżące nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii, nie żyją cztery osoby: jedna w Katalonii, trzy – we Wspólnocie Walencji. Przyczyną ogromnych ulew, które spowodowały lokalne podtopienia i powodzie, jest front niżowy DANA Adam.

Służby ratunkowe przeprowadziły w poniedziałek w regionie Walencji ok. 500 akcji ewakuowania ludzi z zalanych budynków, m.in. za pomocą helikopterów. W 145 gminach, w związku ryzykiem powodzi, wprowadzono nakaz pozostawania w domu. 2 tys. osób ewakuowano z siedmiu nadmorskich kempingów ok. 100 km od Alicante.

Ponadto władze Wspólnoty Walencji zaapelowały w poniedziałek, by nie podróżować przez południowe wybrzeże prowincji Walencja i północne wybrzeże prowincji Alicante.

Zagrożone wybrzeże Hiszpanii i Baleary

Przyczyną masywnych ulew, które spowodowały lokalne podtopienia i powodzie, jest front niżowy DANA Adam. Uniwersytet w Alicante przekazał na platformach społecznościowych, że w ciągu ostatnich 48 godzin niektóre stacje pomiarowe na terenie jednej z gmin w rejonie Walencji odnotowały opad deszczu bliski lub przekraczający 700 l na m kw. Eksperci uczelni określili zjawisko jako „historyczny epizod pogodowy”.

Oprócz Walencji DANA nawiedziła regiony: Katalonię, Andaluzję, Murcię i Baleary. Najsilniej ucierpiały Walencja i Wyspy Balearskie.

Hiszpańska służba kontroli ruchu lotniczego Enaire poinformowała na platformach społecznościowych, że niekorzystne warunki meteorologiczne na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego i Balearach, wywołane przez DANA Adam, wymuszają wprowadzanie ograniczeń w ruchu lotniczym ze względów bezpieczeństwa.

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET podała, że na stacji meteo na lotnisku na Ibizie odnotowano w niedzielę 173,8 l deszczu na m kw. w ciągu 24 godzin, co jest najwyższym wynikiem zarejestrowanym w tym miejscu od rozpoczęcia pomiarów w 1944 roku.

W związku z tym na lotnisku w Ibizie do godziny 16.00 w poniedziałek przekierowano jeden lot, a pięć kolejnych odwołano. Natomiast na lotnisku w Palmie de Mallorca przekierowano 12 lotów i odwołano 10 kolejnych.

Czym jest DANA?

DANA to skrót od hiszpańskiego terminu „depresión aislada en niveles Altos” („izolowana depresja na dużych wysokościach”). Jest to niebezpieczne zjawisko meteorologiczne, które występuje, gdy strumień zimnego powietrza polarnego odłącza się od głównego prądu (prądu strumieniowego) na dużej wysokości i przemieszcza się niezależnie nad cieplejsze rejony. Gdy spotyka się z ciepłym i wilgotnym powietrzem na niższych poziomach atmosfery, może wywołać gwałtowne burze, silne opady deszczu, a nawet grad.

Zjawisko występuje na wybrzeżach Morza Śródziemnego, w rejonie Półwyspu Iberyjskiego, szczególnie pod koniec lata i na początku jesieni, gdy woda morska jest jeszcze ciepła.