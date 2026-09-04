Pęknięte nici w tkaninie z Bayeux. Transport zaszkodził średniowiecznemu arcydziełu?

RMF24

Francuska minister kultury poinformowała, że w słynnej tkaninie z Bayeux, po jej przewiezieniu do Londynu, wykryto pęknięcie dwóch nici. Catherine Pegard zapewniła jednak, że ogólny stan bezcennego dzieła nie uległ zmianie.

Tkanina z Bayeux, jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej Europy, została przetransportowana do Londynu w połowie lipca bieżącego roku.

Jak relacjonuje ministra Pegard, pierwsze oględziny po przybyciu do British Museum nie wykazały żadnych widocznych uszkodzeń. Dopiero szczegółowe badania przeprowadzone przez francuskich i brytyjskich ekspertów, „centymetr po centymetrze”, ujawniły dwa niewielkie pęknięcia nici.

Jeśli powiemy, że tkanina przybyła do Londynu w tym samym stanie, w jakim opuściła Bayeux, to sądzę, że niewiele się pomylimy – podkreśliła Pegard, uspokajając opinię publiczną.

Obawy o stan zabytku

Wcześniej dziennik „La Croix” informował o „lekkich” i „niewielkich” pęknięciach, powołując się na wyniki oględzin ekspertów. Specjaliści oraz obrońcy francuskiego dziedzictwa historycznego wyrażali obawy, że transport tak cennego i delikatnego dzieła może mieć negatywny, a nawet nieodwracalny wpływ na jego stan.

Wypożyczenie tkaniny stronie brytyjskiej zapowiedział jeszcze w 2025 roku prezydent Francji Emmanuel Macron, podkreślając, że będzie to symbol bliskich relacji między Paryżem a Londynem.

Tkanina dostępna dla zwiedzających

Od 10 września 2026 roku tkaninę z Bayeux będzie można oglądać w British Museum. Ekspozycja potrwa do 11 lipca 2027 roku, po czym zabytek powróci do Francji, gdzie zostanie poddany długo odkładanej konserwacji.

Monumentalna opowieść sprzed wieków

Tkanina z Bayeux to ponad 70-metrowy, średniowieczny „komiks”, składający się z 58 scen, na których przedstawiono łącznie 626 postaci i 202 konie. Dzieło to opowiada historię podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę, a jego kulminacją jest słynna bitwa pod Hastings z 1066 roku – wydarzenie, które na zawsze odmieniło losy Wysp Brytyjskich i Europy.