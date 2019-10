Parlament Europejski odcina się od wyjazdu europosłów do Kaszmiru. Byli wśród nich także Polacy - deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczniczka KE zapewnia, że była to prywatna wizyta, a europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówi z kolei, że "nie była to wycieczka".

Ryszard Czarnecki /Jakub Rutka /RMF FM

