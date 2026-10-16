Parlament Grenlandii błyskawicznie reaguje na słowa Trumpa. Będzie zakaz

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Parlament Grenlandii jednogłośnie przyjął uchwałę zobowiązującą rząd do wprowadzenia zakazu wydobycia surowców mineralnych z dna morskiego. Decyzja zapadła dzień po deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa o rozpoczęciu poszukiwań złóż na wyspie.

Zgodnie z przyjętą w czwartek uchwałą parlamentu Grenlandii memorandum na górnictwo głębokomorskie ma obowiązywać do końca 2029 r. z możliwością jego przedłużania o kolejne dwuletnie okresy. Ustawa w tej sprawie ma zostać uchwalona w pierwszej połowie 2027 r., gdy parlament zbierze się na wiosenną sesję.

Według grenlandzkich parlamentarzystów celem jest ochrona cennego środowiska morskiego, a także utrzymanie dobrostanu ryb. Na Grenlandii rybołówstwo stanowi ważną gałąź gospodarki.

„Nasza nowa i piękna Grenladia”

W środę Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że na „naszej nowej i pięknej Grenlandii” przygotowywane są „zakrojone na szeroką skalę” poszukiwania ropy naftowej i gazu. Nie podał szczegółów. Niejasne jest, czy miał na myśli również pozyskanie surowców z dna morskiego.

Prezydent USA nawiązał do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa, podpisanego przez USA, Danię i Grenlandię we wrześniu w Nowym Jorku. Umowa, zawarta przez Trumpa, premier Danii Mette Frederiksen i szefa rządu Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena, ma wygasić napięcia wywołane wcześniejszymi groźbami Waszyngtonu dotyczącymi przejęcia kontroli nad wyspą.

„Spełnienie marzeń USA”. Donald Trump ogłasza historyczną umowę ws. Grenlandii Stany Zjednoczone zawarły z Danią i Grenlandią przełomową umowę, która daje Amerykanom stałą kontrolę nad bezpieczeństwem największej wyspy świata. Informację taką przekazał prezydent USA. Donald Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie…

Koncesja jest, odwierty nie ruszyły

Dokument ten jednak, jak wyjaśnił resort duńskiej dyplomacji, nie daje Stanom Zjednoczonym szczególnych przywilejów, a kwestia wydobycia złóż jest regulowana przez grenlandzkie prawo.

Na Grenlandii surowce nie były dotychczas wydobywane na szeroką skalę ze względu na trudne warunki arktyczne oraz brak infrastruktury, dróg oraz portów. Istnieją niewielkie kopalnie złota oraz rubinów.

Rząd Grenlandii od 2021 r. nie wydaje nowych koncesji, a posiadająca już zezwolenie na wydobycie ropy na wschodnim wybrzeżu wyspy amerykańska spółka Greenland Energy wciąż nie rozpoczęła odwiertów. Pierwsze prace są opóźnione z powodu braku ostatecznych zgód ze strony władz grenlandzkich.