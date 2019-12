"Rodzina jest cennym skarbem; trzeba zawsze ją wspierać i chronić"- powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Niedzielę Świętej Rodziny w Watykanie. Modlił się za ofiary zamachu terrorystycznego w Somalii.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na modlitwę Anioł Pański papież podkreślił: Święta Rodzina Jezusa "solidaryzuje się ze wszystkimi rodzinami świata zmuszonymi do wygnania, solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy muszą porzucić swoją ziemię z powodu represji, przemocy, wojny".

Jezus, Józef i Maryja "modlili się, pracowali, komunikowali się ze sobą"- zauważył Franciszek. Następnie dodał: A ja się pytam: ty w twojej rodzinie umiesz komunikować się czy jesteś, jak młodzież przy stole - każdy ze swoim telefonem?



Przy takim stole jest cisza, jakby to była msza. Ale oni nie komunikują się ze sobą - stwierdził papież. Wyraził przekonanie, że trzeba "przywrócić dialog w rodzinie".



Ojcowie, rodzice, dzieci, dziadkowie i bracia muszą komunikować się ze sobą. To jest zadanie na dzisiaj, w dniu Świętej Rodziny" oświadczył.



Wezwał: Niech Święta Rodzina będzie wzorem dla naszych rodzin, aby rodzice i dzieci wspierali się nawzajem w przylgnięciu do Ewangelii, fundamentu świętości rodziny.



Papież modlił się za ofiary zamachu w Somalii

Franciszek modlił się za wszystkie rodziny świata, zwłaszcza dotknięte cierpieniem i trudnościami.



Następnie odmówił modlitwę za ofiary sobotniego zamachu w Somalii. Poprzedził ją słowami: Módlmy się do Boga za ofiary straszliwego zamachu terrorystycznego wczoraj w Mogadiszu w Somalii, gdzie w wyniku wybuchu samochodu pułapki zostało zabitych ponad 70 osób. Wyrażam bliskość z rodzinami i tymi, którzy opłakują ich śmierć.



Według niektórych źródeł w eksplozji ciężarówki z materiałami wybuchowymi w zatłoczonym punkcie kontrolnym zginęło co najmniej 90 osób.



Był to najbardziej krwawy zamach w Somalii w ostatnich dwóch latach. Do tej pory nikt nie przyznał się do dokonania ataku. Według burmistrza Mogadiszu za zamachem stoi powiązana z Al-Kaidą islamistyczna organizacja Al-Szabab.