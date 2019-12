W Monsey niedaleko Nowego Jorku doszło do ataku nożownika. Nieznany sprawca wdarł się do domu rabina i zaatakował znajdujące się w nim osoby. Pięć osób jest rannych, dwie są w stanie krytycznym.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nowojorski departament policji poinformował na Facebooku, że "podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, lecz jest już obecnie w areszcie".



Szef policji Brad Weidel poinformował, że informację o wydarzeniu otrzymano przed 10 wieczorem w Monsey. Powiedział, że nowojorscy policjanci zlokalizowali pojazd i potencjalnego podejrzanego. Dodał, ze do szpitali przewieziono pięć rannych osób.



Miejscowa organizacja Orthodox Jewish Affairs Council poinformowała na Twitterze, że do ataku nożem doszło w domu chasydzkiego rabina podczas obchodów święta Chanuki w obecności kilkudziesięciu osób; wszystkie osoby poszkodowane to Żydzi. Według tego źródła stan dwóch ofiar jest krytyczny; jedna z nich otrzymała sześć ciosów nożem.



Część mediów informowała, że atak nożownika miał miejsce w synagodze.

Coraz więcej antysemickich ataków

Jak pisze Reuters, około jedna trzecia mieszkańców hrabstwa Rockland to Żydzi, w tym spora ich część to ortodoksi, którzy żyją w trzymających się na uboczu wspólnotach.



Od 13 grudnia policja otrzymała co najmniej osiem doniesień o antysemickich atakach w okręgu nowojorskim.



W 2019 roku Chanuka, Święto Świateł, rozpoczęła się 22 grudnia i potrwa do 30 grudnia.



Upamiętnia ono zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami. Gdy Grecy zdobyli Jerozolimę, ich władca Antioch IV zabronił żydowskich obrządków i nakazał prześladowanie niestosujących się do zakazu, a w Świątyni Jerozolimskiej ustanowił kult jednego z hellenistycznych bóstw. Żydzi pokonali najeźdźców w grudniu 164 r. pne.