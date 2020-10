Papież Franciszek podpisał w Asyżu swoją encyklikę "Fratelli tutti" o braterstwie i przyjaźni społecznej. Podpis złożył na zakończenie mszy, którą odprawił w krypcie przy grobie świętego Franciszka. Encyklika zostanie ogłoszona w niedzielę.

W sobotniej liturgii z powodu reżimu sanitarnego uczestniczyła niewielka grupa osób duchownych. Na ulicach Asyżu papieża powitały setki pielgrzymów w maseczkach.

"Fratelli tutti" to druga encyklika papieża inspirowana przesłaniem świętego Franciszka z Asyżu, po głośnej społeczno-ekologicznej "Laudato si'" z 2015 roku. Także tytułowe słowa najnowszej encykliki zaczerpnięte są z jego nauczania.



Przed publikacją encykliki sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin powiedział: Papież zachęca do odkrycia brata w drugiej osobie. Dodał, że ten dokument nauczania przejdzie do historii nie tylko jako pierwszy od ponad 200 lat podpisany poza Watykanem, ale "przede wszystkim jako kompas dla człowieka zagubionego" z powodu pandemii Covid-19.



Encyklika zostanie ogłoszona po niedzielnym spotkaniu papieża z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w południe.



Wizyta w Asyżu, a rano w klasztorze klauzurowym sióstr klarysek w Spello koło Perugii była pierwszą podróżą Franciszka od wybuchu pandemii.