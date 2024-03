Papież Franciszek powiedział w sobotę podczas jednej z audiencji, że nie może przeczytać przemówienia z powodu, jak wyjaśnił, "zapalenia oskrzeli". Tydzień wcześniej Watykan ogłosił, że papież ma lekki stan grypowy. W minionych dniach dwukrotnie odwołał planowane audiencje.

Papież Franciszek / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Ostatnio stan zdrowia 87-letniego papieża wywołał ponowne zaniepokojenie po tym, gdy po raz trzeci od końca listopada stwierdzono u niego infekcję dróg oddechowych.

W środę podczas audiencji generalnej Franciszek miał wyraźne problemy z głosem i dlatego nie przeczytał tekstu katechezy i pozdrowień. Zadanie to powierzył swojemu współpracownikowi z Sekretariatu Stanu. Po audiencji papież pojechał na krótko do szpitala na badania. Według mediów była to tomografia płuc, by wykluczyć komplikacje.

W kolejnych dniach Franciszek wznowił spotkania.

W sobotę podczas jednego ze spotkań powiedział obecnym z wyraźnym trudem: "Przygotowałem tekst, ale słyszycie, że nie mogę go przeczytać z powodu zapalenia oskrzeli". Słowa te przytoczyła agencja Ansa.

Tego dnia przyjął na audiencji między innymi kanclerza Niemiec Olafa Scholza.