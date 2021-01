​Papież Franciszek, który z powodu ataku rwy kulszowej nie odprawił w niedzielę mszy w Watykanie, zwrócił się w południe do wiernych. Modlił się za bezdomnego, który zmarł z zimna przy placu Świętego Piotra i za rodziny przeżywające trudności.

/ VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Przed modlitwą Anioł Pański papież, przemawiając w bibliotece Pałacu Apostolskiego, nawiązał do Niedzieli Słowa Bożego, obchodzonej po raz drugi z jego inicjatywy.

Cytat Jednym z wielkich darów naszych czasów jest ponowne odkrycie Pisma Świętego w życiu Kościoła na wszystkich poziomach. Tak, jak nigdy wcześniej, Biblia jest dostępna dla wszystkich, we wszystkich językach, a dzisiaj także w formacie audiowizualnym i cyfrowym - mówił papież Franciszek.

Zaapelował też do wiernych:





Cytat Miejcie zwyczaj noszenia zawsze przy sobie małej Ewangelii w kieszeni albo w torbie, by móc ją czytać w ciągu dnia, co najmniej trzy lub cztery wersy. Ewangelia zawsze z nami - mówił Franciszek.

Franciszek modlił się za bezdomnego z Nigerii, który kilka dni wcześniej zmarł z zimna koło placu Świętego Piotra. Przypomniał, że to kolejna taka tragedia, do jakiej ostatnio doszło w Rzymie.

Cytat Módlmy się za Edwina. Jest powód, dla którego święty Grzegorz Wielki w obliczu śmierci żebraka z zimna stwierdził, że tego dnia nie powinno się odprawiać mszy, bo to jest jak Wielki Piątek. Pomyślmy o Edwinie, co czuł ten 46-letni mężczyzna w zimnie, lekceważony przez wszystkich, porzucony także przez nas - podkreślał papież.

Zachęcił również do modlitwy za rodziny, przeżywające obecnie trudności w okresie pandemii.



Zwracając się do wiernych nie nawiązał do swoich dolegliwości, które zmusiły go do ograniczenia obowiązków w tych dniach.



Watykan poinformował, że przełożono zapowiedziane na poniedziałek jego doroczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym.

Po południu tego dnia Franciszek nie odprawi zaś nieszporów w bazylice Świętego Pawła za Murami na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W jego zastępstwie uczyni to przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan kardynał Kurt Koch.