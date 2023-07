Papież Franciszek odwiedzi Marsylię - poinformował Watykan. W dniach 22-23 września Ojciec Święty weźmie udział w zakończeniu wydarzenia pod nazwą Spotkania Śródziemnomorskie z udziałem biskupów, przedstawicieli władz i młodzieży z regionu. Spotka się też z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Papież Franciszek spotka się z Emmanuelem Macronem / Abaca / PAP/Abaca

Jak poinformował Watykan, papież przybędzie do Marsylii po południu w piątek 22 września. Na lotnisku powita go prezydent Macron.

Następnie Franciszek weźmie udział w modlitwie maryjnej z miejscowym duchowieństwem w bazylice Notre Dame de la Garde. Na zakończenie dnia wraz z przywódcami religijnymi będzie przy pomniku upamiętniającym marynarzy i migrantów, którzy zginęli na morzu.

23 września papież spotka się z grupą ubogich z miejscowej archidiecezji, a potem będzie uczestniczył w końcowej sesji Spotkań Śródziemnomorskich, w trakcie której wygłosi przemówienie.

Franciszek spotka się z prezydentem Macronem i odprawi mszę na stadionie. Wieczorem wróci do Rzymu.

To będzie czwarta w tym roku papieska podróż. W kwietniu był na Węgrzech. W dniach od 2 do 6 sierpnia złoży wizytę w Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, a na 31 sierpnia - 4 września zapowiedziano jego podróż do Mongolii.