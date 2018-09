"Nawróćcie się" - apelował papież Franciszek do mafiosów podczas mszy w Palermo na Sycylii, odprawionej w 25. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Pino Puglisiego, zabitego przez cosa nostra. Został on beatyfikowany jako męczennik pięć lat temu.

Papież Franciszek / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Na mszę przybyło ponad 80 tysięcy osób. Jej uczestnicy modlili się za wszystkie ofiary mafii.

Ksiądz Pino Puglisi był proboszczem w kontrolowanej przez cosa nostra dzielnicy Palermo, Brancaccio. Prowadził działalność społeczną i edukacyjną zajmując się wychowaniem dzieci i nastolatków, by uchronić nowe pokolenia przed wciągnięciem w działalność mafijną. Został zastrzelony przed swym domem 15 września 1993 roku, w dniu swych 56. urodzin. Bossowie gangu sycylijskiej mafii, którzy zlecili morderstwo, zostali skazani na dożywocie.

W homilii Franciszek powiedział: Mafiosom mówię: zmieńcie się, bracia i siostry. Przestańcie myśleć o sobie samych i waszych pieniądzach, nawróćcie się na prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. W przeciwnym razie wasze życie będzie zmarnowane i będzie to najgorsza z porażek - dodał.

Podczas gdy mafijna litania mówi: "ty nie wiesz, kim ja jestem", ta chrześcijańska brzmi: potrzebuję ciebie. Gdy mafijna groźba to: "zapłacisz mi", chrześcijańska modlitwa głosi: Panie, pomóż mi kochać - podkreślał papież.

Nie można wierzyć w Boga i być mafiosem. Mafioso nie żyje jak chrześcijanin, bo bluźni życiem imię Boga - miłości - dodał Franciszek. Wskazywał: Innym daje się życie, nie odbiera się go. Nie można wierzyć w Boga i nienawidzić brata, odbierać życia z nienawiści.

Papież podkreślał, że Bóg, który jest miłością, odrzuca wszelką przemoc i kocha wszystkich ludzi. Dlatego słowo "nienawiść" należy wykreślić z życia chrześcijańskiego - mówił.

Franciszek przywołał śmierć księdza Puglisiego: Mija 25 lat, gdy zmarł w dniu swoich urodzin i ukoronował swoje zwycięstwo uśmiechem; tym uśmiechem, nie pozwalającym spać w nocy jego zabójcy, który potem powiedział: "w tym uśmiechu był pewien rodzaj światła".

Ksiądz Pino był bezbronny, ale jego uśmiech wyrażał siłę Boga: nie była to oślepiająca błyskawica, lecz delikatne światło, które wdziera się do wnętrza i oczyszcza serce - mówił papież w czasie mszy na błoniach Foro Italico w Palermo.

Przywołując jego postawę sprzeciwu wobec mafii dodał: Wiedział, że jest w niebezpieczeństwie, ale wiedział przede wszystkim, że prawdziwym niebezpieczeństwem w życiu jest nie podejmować ryzyka.

Przywoływał słowa błogosławionego męczennika: Jeśli każdy coś zrobi, można zrobić dużo.

Ilu z nas realizuje te słowa w praktyce? - pytał Franciszek.

Ksiądz Puglisi "nie żył po to, by go widziano, by kierować apele przeciwko mafii i nie zadowalał się nie czyniąc nic złego, ale siał dobro, dużo dobra" - podkreślił wśród braw wiernych.

Franciszek wzywał wierzących, by wczuli się w życie osób potrzebujących i słuchali ludu.

Lękajcie się głuchoty, niesłuchania ludu. To jest jedyny możliwy populizm, jedyny chrześcijański populizm: słuchanie ludu i służenie mu, bez krzyku, bez oskarżania i rozbudzania sporów - oświadczył papież.