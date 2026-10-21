Papież dziękuje tysiącom wiernych podczas audiencji w Watykanie

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Dziękuję za wasze wsparcie, za wasze modlitwy, dziękuję Bogu za jego wielkoduszność - powiedział w środę papież Leon XIV, który spotkał się w Watykanie z tysiącami wiernych na pierwszej audiencji generalnej po powrocie ze szpitala. 13 października przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca.

„Dziękuję za wasze wsparcie”

Przed audiencją papież objechał w papamobile Plac Świętego Piotra, pozdrawiając wiernych z całego świata. Było wśród nich wielu Polaków.

Spotkanie Leon XIV rozpoczął, zwracając się do zgromadzonych: Dziękuję za wasze wsparcie, za wasze modlitwy, dziękuję Bogu za jego wielkoduszność. Ponawiamy naszą ufność w dobroć i miłosierdzie Boga.

Papieska katecheza była poświęcona wizji małżeństwa w konstytucji Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”. Leon XIV powiedział, że wzajemne oddanie się mężczyzny i kobiety zakłada „pełną wierność” i „nierozłączną jedność”, otwartą na rodzenie i wychowanie potomstwa.

Papież rozmawiał z Zełenskim. Walka o uratowanie miasta Trzy dni po rozmowie z Władimirem Putinem papież Leon XIV rozmawiał w poniedziałek z Wołodymyrem Zełenskim. Poruszono m.in. kwestię odciętego od świata miasta Ołeszki.

Zgodnie z prawem Bożym

Podkreślił, że miłość małżonków, „kierowana mocą Chrystusa”, wymaga kształtowania sumienia zgodnie z prawem Bożym i nauczaniem Kościoła.

Wynika z tego zarówno to, że życie poczęte ma być chronione z najwyższą troską, wykluczając aborcję, jak i dzieciobójstwo, jak i to, że akty właściwe dla życia małżeńskiego, uporządkowane według prawdziwej godności ludzkiej, należy traktować z wielkim szacunkiem - stwierdził Leon XIV, przypominając nauczanie Soboru.

Miłość małżeńska, nie ograniczając się do pociągu erotycznego, który integruje, angażuje całą wolę małżonków, ożywiając ich uczucia duchowe i wyrażając się poprzez uczucia oraz gesty czułości - powiedział.

Papież do Polaków

Leon XIV zwrócił się także do obecnych na audiencji Polaków.

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie organizatorów i wykonawców koncertu „Psalmy Pokoju”, zorganizowanego w 45. rocznicę Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II - powiedział papież, nawiązując do czwartkowego wydarzenia w audytorium należącym do Watykanu.

Niech to wydarzenie sprzyja dążeniom do pokoju i pojednania - dodał.

Zgodnie z zapowiedzią papież stopniowo wznawia codzienną aktywność. Rano w środę spotkał się z uczestnikami sympozjum zorganizowanego przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych.