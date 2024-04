Papież Franciszek zaapelował w niedzielę, aby na Bliskim Wschodzie przeważyły drogi dialogu i dyplomacji. Wzywał, by nie ulegać logice roszczeń i wojny. "Nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, która bardzo cierpi z powodu wojny" - mówił.

Papież Franciszek / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych do Watykanu na modlitwę Regina Coeli papież powiedział: "Śledzę dalej z niepokojem i także z bólem sytuację na Bliskim Wschodzie. Ponawiam apel o to, by nie ulegać logice roszczeń i wojny".

Niech przeważą drogi dialogu i dyplomacji, która może wiele zrobić. Modlę się każdego dnia o pokój w Palestynie i Izraelu i mam nadzieję, że te dwa narody będą mogły wkrótce przestać cierpieć - mówił Franciszek.

Papież wezwał: "Nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, która bardzo cierpi z powodu wojny".

Nawiązując do obchodzonej Niedzieli Dobrego Pasterza papież mówił: "Jezus zna wszystkie owce, zna nas wszystkich, woła nas po imieniu". Jesteśmy dla niego zawsze ważni - dodał.