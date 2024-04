34-letni mężczyzna zginął w Tatrach. W niedzielę nad ranem ratownicy TOPR znaleźli jego ciało w lawinisku w rejonie Świnickiej Kotlinki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ratownicy TOPR poinformowali o śmiertelnym wypadku w Tatrach. Około północy otrzymali zgłoszenie, że z wycieczki nie powrócił turysta. Rodzina utraciła z nim kontakt.

W nocy rozpoczęto poszukiwania i ok godz. 4:45 w rejonie Świnickiej Kotlinki natrafili na lawinisko, w nim ciało poszukiwanego turysty.

Mimo podjętych działań ratowniczych, turysty nie udało się uratować - poinformowali toprowcy.

Mężczyzna miał przy sobie detektor lawinowy, dzięki któremu ratownicy TOPR szybko odnaleźli go pod z wałami śniegu. Od razu po dotarciu na lawinisko na swoich urządzeniach ratownicy złapali sygnał nadawany przez detektor i po około dwóch minutach dotarli do poszkodowanego, który znajdował się 40 cm pod śniegiem. Wydobyli go na powierzchnię, ale na ratunek było już za późno - powiedział PAP ratownik TOPR.

Ciało mężczyzny ratownicy przetransportowali do początku szlaku na Halę Gąsienicową z Brzezin. Policjanci ustalili, że tragicznie zmarły to 34-latek z Małopolski - podała zakopiańska policja.

Na polecenie prokuratury ciało zabezpieczono do dalszych badań.

W Tatrach w nocy spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Powyżej 1700 metrów n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.