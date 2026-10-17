Panika podczas święta Durga Pudźa w Kalkucie. Zginęło wiele osób

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Co najmniej 19 osób zginęło, a kilka zostało rannych w wyniku wybuchu paniki podczas uroczystości hinduistycznego święta Durga Pudźa w Kalkucie na północnym wschodzie Indii. Informację przekazały lokalne władze oraz służby medyczne miasta.

Do zdarzenia doszło w jednym z tzw. pandali, czyli tymczasowych pawilonów budowanych na czas religijnych obchodów. W ich wnętrzach umieszczane są wizerunki bogini Durgi.

Według lokalnej policji do tragedii przyczyniły się intensywne opady deszczu - podał Times of India. Osoby czekające na zewnątrz miały ruszyć do przodu, gdy zaczął padać deszcz. Część ludzi zaczęła przewracać się na jezdnię, co doprowadziło do chaosu i tratowania kolejnych osób. Świadkowie relacjonowali, że wiele osób traciło przytomność, a poszkodowanych transportowano do szpitali, także na motocyklach.

Obiekt, w którym doszło do tragedii, został zamknięty. Policja prewencyjnie zdecydowała również o czasowym zamknięciu innych podobnych konstrukcji.

Kondolencje rodzinom zmarłych i wyrazy współczucia rannym przekazali premier Indii Narendra Modi oraz przedstawiciele władz centralnych, stanowych i miejskich.

Posąg hinduskiej bogini Durgi w pandalu, czyli tymczasowym pawilonie świątecznym (fot. DIBYANGSHU SARKAR) / AFP/East News

Jedno z najważniejszych świąt hinduistycznych

Durga Pudźa to święto poświęcone bogini Durdze, uznawanej za pogromczynię demonów i symbol zwycięstwa dobra nad złem. W czasie obchodów wierni składają ofiary, recytują teksty religijne, uczestniczą w procesjach, wydarzeniach kulturalnych i wspólnych biesiadach.

Doroczne uroczystości należą do najważniejszych świąt hinduistycznych we wschodnich Indiach. Są obchodzone także w sąsiednich Bangladeszu i Nepalu. Do liczącej około 6,5 mln mieszkańców Kalkuty przyjeżdżają w tym czasie tysiące wiernych z całego regionu.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się w sobotę i mają potrwać do środy.