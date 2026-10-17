Panika podczas święta Durga Pudźa w Kalkucie. Zginęło wiele osób

Do zdarzenia doszło w jednym z tzw. pandali, czyli tymczasowych pawilonów budowanych na czas religijnych obchodów. W ich wnętrzach umieszczane są wizerunki bogini Durgi.
Według lokalnej policji do tragedii przyczyniły się intensywne opady deszczu - podał Times of India. Osoby czekające na zewnątrz miały ruszyć do przodu, gdy zaczął padać deszcz. Część ludzi zaczęła przewracać się na jezdnię, co doprowadziło do chaosu i tratowania kolejnych osób. Świadkowie relacjonowali, że wiele osób traciło przytomność, a poszkodowanych transportowano do szpitali, także na motocyklach.
Obiekt, w którym doszło do tragedii, został zamknięty. Policja prewencyjnie zdecydowała również o czasowym zamknięciu innych podobnych konstrukcji.
Kondolencje rodzinom zmarłych i wyrazy współczucia rannym przekazali premier Indii Narendra Modi oraz przedstawiciele władz centralnych, stanowych i miejskich.
Jedno z najważniejszych świąt hinduistycznych
Durga Pudźa to święto poświęcone bogini Durdze, uznawanej za pogromczynię demonów i symbol zwycięstwa dobra nad złem. W czasie obchodów wierni składają ofiary, recytują teksty religijne, uczestniczą w procesjach, wydarzeniach kulturalnych i wspólnych biesiadach.
Doroczne uroczystości należą do najważniejszych świąt hinduistycznych we wschodnich Indiach. Są obchodzone także w sąsiednich Bangladeszu i Nepalu. Do liczącej około 6,5 mln mieszkańców Kalkuty przyjeżdżają w tym czasie tysiące wiernych z całego regionu.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się w sobotę i mają potrwać do środy.