Pałac Buckingham wydał komunikat ws. statusu Harry'ego i Meghan

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Książę Harry i Meghan, księżna Sussex, nie wrócą do pełnienia królewskich obowiązków – wynika z listu zatwierdzonego przez króla Karola III. Dwór podkreślił, że mimo powrotu pary z USA do Wielkiej Brytanii ich status pozostaje bez zmian.

Książę Harry i Meghan Markle z wizytą w Australii (fot. Jonathan Brady/Press Association)

Książę Harry i Meghan Markle z wizytą w Australii (fot. Jonathan Brady/Press Association) / East News

W liście wysłanym przez Lorda Szambelana, jednego z najwyższych urzędników Pałacu Buckingham, zaznaczono, że Harry i Meghan pozostają osobami prywatnymi.

„Obecny status księcia i księżnej Sussex nie ulega zmianie. Formy tytularne Jego i Jej Królewska Wysokość nadal są zawieszone i nie są używane” – napisano.

Pałac wskazał również, że działalność charytatywna prowadzona przez Sussexów ma charakter prywatny.

„Działalność charytatywna księcia i księżnej jest ich prywatną sprawą i prowadzona jest przez nich w charakterze osób prywatnych. Ich pozycję można porównać do sytuacji prywatnych obywateli prowadzących działalność komercyjną i charytatywną” - czytamy w liście.

Poniedziałkowy komunikat potwierdza zasady uzgodnione sześć lat temu w ramach tzw. porozumienia z Sandringham. W 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia funkcji pracujących członków rodziny królewskiej, a następnie przeprowadzili się do Kalifornii.

Od tamtego czasu nie reprezentują oficjalnie monarchii i nie wykonują obowiązków w imieniu Korony.

Chłodne relacje z rodziną królewską

Relacje Harry’ego i Meghan z pozostałymi członkami rodziny królewskiej od lat pozostają napięte. Para publicznie mówiła o swoich doświadczeniach w wywiadzie z Oprah Winfrey, serialu dokumentalnym wyprodukowanym dla Netfliksa oraz w autobiografii księcia Harry’ego.

Sussexowie zarzucali części rodziny królewskiej i instytucji pałacowych niewłaściwe traktowanie Meghan. Pałac Buckingham nie odniósł się szczegółowo do wszystkich tych oskarżeń.

26 sierpnia Harry i Meghan przyjechali wraz z dziećmi do Wielkiej Brytanii.